Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ortak çalışmalar yürütüyor

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hızla devam eden ekipler, Işıklar Mahallesi ve Yeni Mahalle 151 Sokak'ta ortak çalışmaya imza attı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi, Nazilli'nin merkez ve kırsal ilçelerinde ortak çalışmaları aralıksız sürdürüyor. ASKİ ve Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile 61 Sokak'ta (Kanal Yolu) altyapı ve üstyapı çalışmasına devam eden ekipler, Işıklar Mahallesi'nde çevre temizliği gerçekleştirdi. Temizlik İşleri ile Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışma kapsamında, yol kenarlarına gelişigüzel atılan çöpler ve görüntü kirliliği oluşturan moloz gibi kalıntılar toplandı. Özenli ve titiz çalışan ekipler, uzayan otları da biçerek tüm sokaklarda düzenleme gerçekleştirdi. Çalışmalar süpürme işlemiyle sona erdi ve mahalle tertemiz bir görünüme kavuştu.

Işıklar Mahallesi'nde her iki belediye tarafından yapılan hizmetlerden memnun olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Mustafa Karabulut, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi mahallemizde kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucu sokaklarımız tertemiz oldu. Geçtiğimiz hafta mahallemizde meydana gelen yangının ardından Özlem başkanımız da Kürşat başkanımız da gerekli desteği vererek yanımızda durdu ve bizlere yardımcı oldu. Yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da en iyi şekilde hizmet almaya devam edeceğiz. Mahallem adına Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü bir başka çalışmayı da Yeni Mahalle 151 Sokak'ta gerçekleştirdi. Sokakta bulunan çam ağaçlarındaki uzayan ve kuruyan dallarını budayan ekipler, rüzgârlı ve fırtınalı havalarda tehlike oluşturabilecek dalları keserek önlem aldı. Bazı çam ağaçlarının uzayan dalları nedeniyle evlerinin güneş görmediğini ifade eden vatandaşlar, yapılan çalışma nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.