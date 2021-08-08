İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükşehir yangın bölgesinde yaraları sarıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine’de devam eden yangın alanında tüm birimleriyle yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine'de devam eden yangın alanında tüm birimleriyle yoğun çalışmalarına devam ediyor.


Yoğun duman ve sıcaktan etkilenen görevli ve gönüllülerin ihtiyaçlarını karşılamak için tedarik zinciri oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, AYBA görevlileri ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.


AYBA aynı zamanda yangın bölgesine yakın olan evlere de ulaşarak her gün düzenli olarak sıcak yemek dağıtımı sağlıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.