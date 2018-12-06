Büyükşehir Yaykın Mahallesi'nde çevre temizliği yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Yaykın Mahallesi'nde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Aydın'da vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşaması için 17 ilçedeki tüm mahallelere hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Karacasu ilçesinde Ataeymir, Geyre, Yenice ve Yukarı Görle'de gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları kapsamında

ekiplerin ortak çalışması sonucu sokaklar temizlendi. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir ekipleri son olarak Yaykın Mahallesi'nde çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ağaç bakım ve budama, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol süpürme aracı eşliğinde bağlantı yollarını ve ara sokakları süpürdü. Ekipler son olarak arazöz ile sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Ekiplerin eş zamanlı olarak Yaykın Mahallesi'nin farklı noktalarında çalışma yürütmesi vatandaşları memnun etti. Yaykın Mahallesi'nin kapsamlı bir şekilde temizlendiğini ve tertemiz bir görünüme kavuştuğunu söyleyen vatandaşlar, başkan Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir personeline teşekkür etti.