Büyükşehir'de “Gergin” rapor görüşmesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 1 yıllık faaliyet raporu muhalefetin “hayır” oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı iki oturumda gerçekleştirildi. Meclis'in ilk oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirilirken, 29 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. İlk oturumda belediyenin encümen ve komisyon üyelikleri için seçim yapıldı. Encümen üyeliklerine Barış Altıntaş, Ulvi Yıldırımkaraman, Malik Ercan, Kadir Mutlu ve Bülent Sayar seçildi.

Meclis'in ikinci oturumunda ise Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı Faaliyet Raporu görüşülürken, oturuma yasa gereği Meclis Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlık etti. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi oldu. Yapılan görüşmelerin ardından mecliste zaman zaman tansiyon yükselirken Aydın Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin “Hayır” oylarına rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı mecliste partilerin grup sözcüleri de söz alarak rapor ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti'li meclis üyesi Neşe Menderes'in Büyükşehir'in 1,5 milyara yakın bütçesi olduğunu ve bu bütçenin yüzde 85'ini Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderildiğini ifade etti.

Meclis üyelerinin konuşmalarının ardından kısa bir konuşma yapan Meclis Başkanvekili Evrim Karakoz; “Önümüzdeki zabıt özetlerinde Türkiye Cumhuriyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Biz de devletin bir kurumuyuz ve bize sadaka vermiyorsunuz. Aydın ilinde yaşayan vatandaşlarımızın vergilerinden toplanan para geliyor. Bu anlamda devletle Aydın Büyükşehir Belediyesi ayrı kavramlarmış gibi sunmanızı da hem eleştiriyorum hem de kızıyorum. Ayrıca bu faaliyetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm çalışanlarımıza, meclis üyelerimize, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde birlik beraberlik içerisinde birbirimize saygıyla hareket edersek daha güzel günlerin geleceğini düşünüyorum” dedi.

Karakoz konuşmasının ardından faaliyet raporunu oylamaya sundu. Muhalefetin “hayır” oyu verdiği rapor oy çokluğu ile kabul edilirken, Karakoz, 14 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.