Büyükşehir'de tiyatro sezonu açılıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu her yaştan sanatseveri ücretsiz sahnelenecek oyunlara davet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini iki oyunla açıyor. Sezonun ilk oyunu “Pembe Panduflu Aşk” 10 Ocak Salı günü saat 20.00'de sahnelenecek. Komedi türündeki iki perdelik oyun öncesi saat 16.00'da oyunun yazarı Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler ile “Meslek Olarak Tiyatro Eğitimi” konulu bir söyleşi gerçekleştirilecek.

11 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te ise küçük sanatseverler için “Hepimiz Biriz!” adlı çocuk oyunu sahnelenecek. Oyunlar ve söyleşi Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. Oyunların ücretsiz biletleri Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden temin edilebilir.

Sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, tüm Aydınlıları söyleşiye ve oyunlara beklediklerini söyledi.