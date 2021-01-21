Büyükşehir'den 152 bin ton yem desteği

Yenipazar'da başlayan besi ve süt yemi dağıtımı Sultanhisar'da devam etti. Toplamda 737 aile işletmesine 3 bin 50 hayvan için 152.500 ton yem desteği sağlanacak.

Üretimin desteklenmesi ve devamlılığı için kırsal kalkınma projeleri ile fark oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli hayvan yetiştiriciliği yapan ailelere yem desteğinde bulundu. Büyükbaş Hayvan Yem Desteği projesi ile Aydın genelindeki 737 aile işletmesine 3 bin 50 hayvan için 152 bin 500 ton yem desteği sağlanmış olacak. Besi ve süt yemi olarak iki farklı tür yemler üreticilerle buluştu. Küçük aile işletmelerinin en yoğun olduğu ilçelerden Yenipazar'da başlayan yem destekleri, Sultanhisar ile devam etti.

Yem desteği alan üreticilerden Nezahat Abacıoğlu, hayvanlara bakmanın zorlaştığını belirterek, “Ne yapalım, elimizden geldiği kadar bakacağız. Hayvan aç durmaz biz onlara bakmaz zorundayız. Başkanımız sağ olsun geçen sene de yonca verdi, bu yıl da yem verdi. Ömrü uzun olsun Başkanımızın, bizim için fedakarlığı çok yaptı” dedi.

Vatandaşların hatırlanmaktan destek görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Salavatlı Mahalle Muhtarı Kemal Uymaz “Hatırlanmak çok güzel bir şey. 5 hayvan altı, dar gelirli vatandaşlarımız ancak bu kadar yapabilmiş. Çok sevinildi ve memnuniyetle karşılandı. Hayvancılığın belini büken yem, çok pahalı, onun için baya iyi oldu, Allah razı oldu. Sadece bununla değil mahallemize büyük iyilikleri bulunuyor. Yukarıdaki yolumuz için üç buçuk ay kepçe orada çalıştı. Pandemi döneminde Büyükşehir Belediyemiz bizi çok düşündü. Bir değil bin kere teşekkür etmek istiyorum. Her konuda yardımcı oluyorlar.” ifadelerini kullandı.

Kabaca Mahalle Muhtarı Hakkı Özsan, pandemi döneminde aldıkları desteğin anlamlı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Katkı katkıdır, çiftçilerimiz bu yok yılda daha çok faydası olduğunu söyledi. Tüm köy halkı adına çok teşekkür ediyorum başkanıma."

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun tarımı ve çiftçiyi destekleme projesi kapsamında besi yemi ve süt yemi dağıtımı yaptıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, “Yem ve girdi maliyetlerinin yüksek olduğu ülkenin zor şartlarında çiftçimize destek vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın Özlem Başkanımıza selamlarını aldık” dedi.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya hayvancılık yapan üreticiliği adına mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, “Özlem Başkanımız çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmayı, derdine derman olmayı bildi. Özellikle pandemi sürecinde üreticimiz ve çiftçimiz zor durumdaydı. İlçemizde böyle bir yardım yapılmasından son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlçemiz adına Özlem Başkanımıza sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta gübre desteği olmuştu çiftçi kardeşlerimize, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.