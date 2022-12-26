Büyükşehir'den Aydınlılar için yeni yıl hazırlığı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sevilen sanatçıların sahneye çıkacağı üç günde tüm Aydınlıları Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan etkinliklere davet etti.

Yeni yıl etkinlikleri 29 Aralık Perşembe günü Melike Şahin konseriyle başlayacak. Sevilen sanatçının birbirinden güzel şarkılarını seslendireceği konser saat 20.30'da başlayacak. 30 Aralık Cuma günü saat 20.30'da ise bir başka sevilen sanatçı Eypio sahnede olacak.

31 Aralık akşamında ise saat 21'de DJ Burak Aydın, saat 22.30'da ise Kolpa sahnede olacak. Aydınlıları ayrıca yapay kar yağışı ile ses, ışık, lazer ve ateş şovunun bir arada sunulduğu havuz gösterileri de bekliyor olacak.