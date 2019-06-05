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Büyükşehirden baklavalı bayramlaşma

Aydin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı sebebiyle Aydın’daki Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki park ve kafelerde vatandaşlara baklava ikram etti.

Aydin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı sebebiyle Aydın'daki Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki park ve kafelerde vatandaşlara baklava ikram etti.


Bayramlaşma masalarında şeker ve lokumların yanında ikram edilen baklavalardan alan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Vatandaşlar uygulamadan çok memnun kaldıklarını, önümüzdeki bayramlarda da aynı uygulamayı görmek istediklerini söyledi.


Baklavalar, Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Menderes, Turistik, Havuz, Meydan, Sanat, İsmet Sezgin, Pınarbaşı park ve kafelerinin yanı sıra Otel Zincirlihan'da da ikram edildi.


Tüm vatandaşların bayramlarını kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uygulamayı önümüzdeki bayramlara da yaymayı planladıklarını söyleyerek “Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım” dedi.

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