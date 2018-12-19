Büyükşehirden Cam Altı Sanatı ve Yağlı Boya Resim Sergisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Cam Altı Sanatı ve Yağlı Boya Resim Sergisi" Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde dün açıldı. Sergide ressam Arzu Şen'in yağlı boya resimleriyle Binnur Kaska'nın cam altı boyama sanatından işleri sergileniyor.

"Kadın" temalı işlerin ön plana çıktığı sergiye yağlı boya resimleriyle katılan ressam Binnur Kaska, "Resimlerimde kullandığım rengârenk dünyayı kadınların iç dünyalarında taşıdığını biliyorum. Dünya çapında düşündüğümüzde birçok kadın içlerindeki bu renkleri dışarıya çıkaramıyor. Evet, kadın estetik olarak çok güzel, ama ben resimlerimde kadınların hikâyelerin anlatıyorum" diye konuştu.

'Aydın'ın bir kadın tarafından yönetildiği çok belli'

Aydın'ın bir kadın tarafından yönetildiğinin çok belli olduğunu ifade eden Kaska "Bu sergiyi açarken bize verilen değer bile bu kentin bir kadın tarafından yönetildiğini gösteriyor" dedi.

Kadınların toplum hayatında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Kaska "Keşke bütün kadınlarımız bir şekilde bir yerlere gelebilse. Kadın cinayetlerini çok duyuyoruz. Bunun sebeplerinin başında, kadınların ekonomik gücünün olmaması, çalışma hayatında görev almaması, birçok anlamda erkeğe bağlı kalmaları geliyor. Kadınların her konuda evinde oturan kadın olmaktan çıkıp aktif olması gerekiyor. Bunları düşündüğümüzde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu benim kafamdaki kadın imgesini hayata geçiren bir kadın. Bu gurur verici, kendisini çok başarılı buluyorum. Özlem Hanım gibi kadınlarımızın çoğalması lazım" diye konuştu.

'Aydın'da sanata değer veriliyor'

Sergide cam altı sanatına dair işleriyle yer alan sanatçı Arzu Şen "Cam altı bizim çok eski Türk hat sanatımız ve unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalı. Türkiye'de bu sanatı yapan çok az kişi var. Bu sanatın kaybolmaması için sergiler düzenliyoruz, bu sebeple Aydın'a geldik. Aydın Büyükşehir Belediyesi bizi çok güzel ağırladı. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na sanata verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra Aydın halkının ilgili bizi çok mutlu etti. Sanata gösterdikleri ilgi için tüm Aydın halkına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği sergi 22 Aralık tarihine kadar görülebilecek.