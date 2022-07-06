Büyükşehir'den camilerde bayram temizliği

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın genelindeki camilerde bayram temizliğine başladı. Rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra yapılan temizlikle vatandaşların ibadetlerini huzur içerisinde yapmaları amaçlanıyor.

Aydın genelinde rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra bayram temizliği çalışmalarını da sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri camilerde de hummalı bir çalışma yürütüyor. Camiler en ince ayrıntılarına kadar temizlenirken özellikle halıların yıkanmasına ve dezenfeksiyonuna özel önem veriliyor.

Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlara huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların camilerde gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.