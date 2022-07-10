Büyükşehir'den çocuklara bayram dondurması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bayramda Aydın Tekstil Park'a gelen binlerce çocuğa dondurma ikram etti.

Çocuk dostu belediyecilik anlayışı ile çocukların özgürce eğlenebileceği ve keyifle vakit geçirebileceği Aydın Tekstil Parkı kente kazandıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, bayramda da çocukları unutmadı. Aydın Tekstil Park'ın giriş kapılarına stantlar kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parka gelen binlerce çocuğa sürpriz yaparak dondurma ikramın bulundu. Bu güzel sürprizden mutlu olan çocuklar ve aileler, hem parkın hayata geçirilmesinde hem de çocukların her fırsatta mutlu edilmesine önem veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

“Her bayram çocukların hayalleri kadar güzel geçsin”

Parkın keyfini en çok çocukların çıkarmasını dilediklerini belirten Başkan Çerçioğlu, bayram boyunca ve sonrasında devam edecek olan aktivitelerle Tekstil Park'ın Aydınlılara hizmet edeceğini belirtti. Her bayramın çocukların hayalleri kadar güzel geçmesini dilediğini belirten Başkan Çerçioğlu, tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.