İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den Didim'de yaz konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz konserlerine Didim’de düzenlenen konserle devam edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserlerine Didim'de düzenlenen konserle devam edildi.


Konserde vatandaşlar müziğe ve eğlenceye doyarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Didim Akbük Tören Alanı'nda düzenlenen konsere yüzlerce Didimli katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'yla Efe Dumancı'nın sahneye çıktığı ve yediden yetmişe yüzlerce vatandaşın katıldığı gecede, Dumancı sevilen şarkılarla Didimlileri coşturdu. Vatandaşlar sevilen şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi ve gönüllerince şarkı söyledi. Bir sonraki yaz konseri 30 Ağustos Cuma günü Söke Novada AVM'de saat 20.30'da düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.