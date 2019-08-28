Büyükşehir'den Didim'de yaz konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserlerine Didim'de düzenlenen konserle devam edildi.

Konserde vatandaşlar müziğe ve eğlenceye doyarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Didim Akbük Tören Alanı'nda düzenlenen konsere yüzlerce Didimli katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'yla Efe Dumancı'nın sahneye çıktığı ve yediden yetmişe yüzlerce vatandaşın katıldığı gecede, Dumancı sevilen şarkılarla Didimlileri coşturdu. Vatandaşlar sevilen şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi ve gönüllerince şarkı söyledi. Bir sonraki yaz konseri 30 Ağustos Cuma günü Söke Novada AVM'de saat 20.30'da düzenlenecek.