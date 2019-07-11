Büyükşehirden Didim'e iki yeni içme suyu kuyusu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte nüfusu kış aylarının kat kat üstüne çıkan Aydın'ın Didim ilçesinde içme suyu sorunu yaşanmaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yeni içme suyu kuyusu daha kullanıma açıldı.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla Didim'de şimdiye kadar toplam 32 içme suyu kuyusunu hizmete açılmış oldu.

Aydın'da hiçbir mahallede ve ilçede susuzluk yaşanmaması için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de turizm sezonunun sorunsuz geçeceğini belirtti.