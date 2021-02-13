Büyükşehir'den esnafa kira indirimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok dükkan kepenk kapatırken, faaliyetine devam işletmelerinde kira ödemelerinde sıkıntı yaşaması üzerine harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi kira indirimi kararı aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında kira indirimi maddesi görüşüldü. Toplantıda açık oldukları halde faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılara yüzde 50 kira indirimi uygulanması kararı alındı.

2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan kira indirimi kararına göre, kiralarını peşin ödeyen kiracıların ise ödedikleri miktar sonraki aylardan mahsup edilecek. Ayrıca, kiraya verilen faaliyetleri tamamen durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerinden de kira alınmaması, faaliyette bulunmadığı süre kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına karar verildi.