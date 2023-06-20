Büyükşehir'den hızlandırılmış hazırlık kursu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) başvuran adaylar için hızlandırılmış hazırlık kursu düzenliyor.

Ücretsiz düzenlenen kursta genel yetenek ve genel kültür deneme sınavları ile soru çözümleri yapılacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sınava girecek olan tüm adaylara başarılar diledi.

Hafta içi 18.00-21.00 ve cumartesi günleri 9.00-12.00 saatleri arası düzenlenecek hızlandırılmış kursların başvurularının 444 13 40 -2209 ve 2217'den yapılması gerekiyor. Büyükşehir'in alanında uzman öğretmenleri tarafından verilecek olan kurslar tamamen ücretsiz düzenlenecek.