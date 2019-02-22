Büyükşehirden iki muhteşem konser

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Türk sanat müziği ve Türk halk müziği koroları verdikleri konserlerle Aydınlılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Dün akşam Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun Çine'de verdiği konserle vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Türk sanat müziğinin değerli eserlerini seslendiren koro uzun süre alkışlandı.

Önceki akşam Karacasu Kültür Merkezi'ndeki Türk halk müziği konserini ise Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı da izledi. Koro ve orkestra "Eklemedir Koca Konak", "Çökertme", "Sürüler İçinde Sürmeli Koyun", "Ah Yalan Dünya", "Candan İleri" gibi birbirinden güzel 20 türküyü seslendirdi. Halk müziği korosunun turnesi kapsamında yapılan konsere vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Vatandaşlar, kendilerini Türk müziğinin nadide eserleriyle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.