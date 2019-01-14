İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirden itfaiyeciler için lokma hayrı

31 Aralık’ta Nazilli’nin Beyerli Mahallesi’ndeki yangına müdahale etmek için yola çıkıp yolda kaza yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personelinin başına tekrar böyle bir olay gelmemesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından lokma hayrı yapılıp mevlit okutuldu.

31 Aralık'ta Nazilli'nin Beyerli Mahallesi'ndeki yangına müdahale etmek için yola çıkıp yolda kaza yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personelinin başına tekrar böyle bir olay gelmemesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından lokma hayrı yapılıp mevlit okutuldu.


Nazilli İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen lokma hayrına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, CHP ilçe yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Kaza yapan personel ve aileleriyle sohbet edip bir kez daha geçmiş olsun diyen başkan Çerçioğlu “Hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha bir kaza vermesin, hepimizi kazalardan uzak tutsun. Aydın İtfaiyesi'ne özverili çalışmalardan dolayı Aydın halkı adına çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” diye konuştu. Başkan Çerçioğlu "Bizler Nazilli sevdalısıyız, Aydın sevdalısıyız. İtfaiyemizle, büyükşehir personelimizle Aydın için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, başkan Çerçioğlu'nun Aydın İtfaiyesi'nin modern kalması için her türlü gayreti gösterdiğini belirtip “Başkanımızla gurur duyuyoruz. Her yangında durum değerlendirmesi alan başkanımıza bize verdiği destek için itfaiyeciler adına teşekkür ediyorum” dedi.


Kazada ters dönen araçtaki üç itfaiye personeli hafif yaralanmıştı. İtfaiye personeli tedavilerinin ardından tekrar görevlerine başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.