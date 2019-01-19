Büyükşehirden karne şenliği

Aydınlı çocuklar karne şenliğinde "Süper Kahraman Pak Çocuk" oyunuyla, dünya klasiği masalların tiyatro oyunlarıyla, buz pateniyle ve Barış Manço'nun hatırlanacağı "Adam Olacak Çocuk"la buluşacak.

Aydın'ın ilçelerinde turneye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sömestr tatilinde de çocukları tiyatroyla bir araya getirecek. Tiyatro Şenliği kapsamında, şimdiye kadar binlerce Aydınlı çocuğun izlediği "Süper Kahraman Pak Çocuk" oyunu, turneyle ilçelerde çocukları misafir edecek. Çocukların ücretsiz izleyebilecekleri oyun 22 Ocak Salı günü saat 15'te Didim'de, 25 Ocak Cuma günü saat 14'te Çine'de, 26 Ocak Cumartesi günü saat 14'te Sultanhisar Atça'da, 28 Ocak Pazartesi günü de saat 14'te Sultanhisar'da sahnelenecek.

Bunun yanı sıra Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda da dünya klasiği masalların tiyatro oyunları çocukları bekliyor olacak. 20 Ocak Pazar günü "Pinokyo" oyunu saat 14'te ve 16'da çocuklarla buluşacak. "Hansel ve Gretel" oyunu 21 Ocak Pazartesi günü saat 15'te ve 18.30'da, "Bremen Mızıkacıları" 23 Ocak Çarşamba günü saat 14'te ve 16'da, "Troller" oyunu 26 Ocak Cumartesi günü saat 13'te ve 15'te, "Süper Kahraman Pak Çocuk" oyunu da 27 Ocak Pazar ve 30 Ocak Çarşamba günü saat 14'te çocuklar için sahnelenecek. Oyunları izlemek için ücretsiz biletler Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

"Adam Olacak Çocuklar" sahneye

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından olan Barış Manço'yu da unutmadı. Geçen yıllarda da canlandırılan Barış Manço'nun efsane televizyon programı "Adam Olacak Çocuk" ilçelerde "Karne Şenliği" kapsamında çocuklarla buluşacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmeni Efe Dumancı'nın sahneye çıkacağı etkinlikte çocuklar sorulan sorulara kendilerince cevaplar verip keyifli zaman geçirecek. Etkinlikte ayrıca sanatçının en sevilen şarkıları seslendirilecek. Etkinlik yarın (19 Ocak Cumartesi) Sultanhisar Atça'da, 21 Ocak Pazartesi günü Sultanhisar'da, 22 Ocak Salı günü Didim'de, 24 Ocak Perşembe günü Koçarlı'da, 28 Ocak Pazartesi günü Çine'de, 29 Ocak Salı günü Karacasu'da, 30 Ocak Çarşamba günü Bozdoğan'da gerçekleştirilecek.

Sevilen sanatçı Barış Manço, aramızdan ayrılışının 20. yıldönümünde 1 Şubat'ta Efeler'de Şükran Güngör Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda çocuklarla birlikte anılacak. Anma etkinliği geçen yıllarda olduğu gibi yine sanatçının en değer verdiği "Adam Olacak Çocuk"larla yapılacak. "Adam Olacak Çocuk" etkinliklerinin tamamı saat 19.30'da başlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda ve Söke'de Uğur Mumcu Parkı'nda açılacak olan sentetik buz pistiyle de yarından itibaren çocuklar bir hafta boyunca 10-18 saatleri arasında paten yapmanın keyfini çıkaracak. Çocuklara ara tatil hediyesi olan pistlerde paten ayakkabıları da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.