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Büyükşehir'den kazı çalışmalarına destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Nysa Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarına 80 bin TL destek verilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Nysa Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarına 80 bin TL destek verilecek.


Sınırları içerisinde bulunan antik kentler ile adeta açık hava müzesi olan Aydın'da devam eden kazı çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi destek vermeye devam ediyor. Aydın'ın kültür mirası ve kültür turizmi açısından önemli ören yerlerinden biri olan Nysa Antik Kenti'ne Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yapılması planlanan kazı ve restorasyon çalışmalarına destek verdi. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen belediye meclisinin ardından alınan karar ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar sınırları içerisinde bulunan Nysa Antik Kenti'ne 80 bin TL destek verecek.

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