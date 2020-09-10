Büyükşehir'den, Koçarlı'da kapsamlı çalışma

Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı'da kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmaya Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri katıldı.

İlçede Fen İşleri ekipleri tarafından yol çizgileri yenilenirken Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de temizlik çalışması yaptı. Koçarlı'nın bütün mahallelerinde kapsamlı bir çalışmaya girişen Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri ise yol boylarındaki yabani otlarla mücadele çalışması gerçekleştirirken ilçe genelindeki çocuk oyun alanlarının da bakımlarını yaptı. Ayrıca Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri ilçeyi daha da yeşillendirmek için ağaç dikimi de gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Koçarlı Gündoğan Mahallesi Muhtarı Hanife Kırkuşu "Atatürk Caddesi, Koçarlı'nın girişi. Bu sebeple yapılan çalışmalar Koçarlımızı daha da güzelleştirdi. AYBA olsun, ASKİ olsun, Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri olsun taleplerimizi kısa sürede yerine getiriyor. Ben de bir kadın olarak yapılan çalışmalar için Özlem Başkan'a teşekkür ediyorum. Onun çalışmalarını yakından takip edip takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Koçarlı Orta Mahalle Muhtarı Ertan Sakallı ise "Çalışmaların yapıldığı Atatürk Caddesi benim mahallemde bulunmakta. Buranın ağaçlandırılması güzel bir çalışma oldu. Ağaçların büyümesiyle zamanla burası daha da güzelleşecek. Biz Koçarlılılar olarak Özlem Başkan'ı seviyoruz, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'nin bütün birimleri her zaman yanımızda" değerlendirmesinde bulundu.