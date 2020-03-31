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Büyükşehirden Korona virüsle mücadele edenlere baklava ikramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, salgın günlerinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına baklava ikram etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz demeden sahada var güçleriyle mesai harcayan çalışanlara baklava ikramında bulundu. Koronavirüs salgınıyla birlikte daha fazla mesai harcamaya başlayan ve salgınla savaşan Aydın'daki sağlık çalışanları da, kendilerinin yanında yer aldığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.



"Kendilerine minnettarız"


Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, salgın günlerinde fedakârca çalışanlara şükran borçlu olduklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özlem Çerçioğlu, "Tüm toplumumuzun sağlığı, sağlık çalışanlarımıza emanet. Özellikle bugünlerdeki özverili çalışmalarından dolayı, kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Tüm sağlık çalışanlarımıza Aydınlılar olarak minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Kendilerine şükran borçluyuz" dedi.

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