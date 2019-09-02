Büyükşehir'den minik patilere mama desteği

Aydın Sevimli Patiler Derneği'yle ortak bir projeye imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, minik patilere mama desteğinde bulundu. Ortak projenin birçok sokak hayvanının aç kalmasına engel olacağını söyleyen Aydın Sevimli Patiler Derneği yöneticileri, proje için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Sevimli Patiler Derneği Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren "Başkanımız Özlem Çerçioğlu, bir incelikte bulunup bizlere bu projede destek oldu. Kendisine hem kendimiz hem bu canlar adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Dışarıdaki hayvanların beslemelerini kendi aracıyla yaptığını belirten derneğin yerel hayvan koruma görevlisi Evrim Şenoğlu ise "Bize desteklerinden dolayı sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aydın'da barınak açısından ve buradaki veteriner hekimlerimiz açısından da bir sorun yaşamıyoruz. Sağ olsunlar bize çok destek oluyorlar. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Dernek üyeleri geçen yıl Başkan Çerçioğlu tarafından başlatılan "Satın alma, sahiplen" kampanyasının da çok faydalı olduğunu söyleyerek vatandaşların evcil hayvan satın almamalarını, barınaklardaki hayvanları sahiplenmelerini istedi.