Büyükşehir'den Nysa Antik kentine destek

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti için Aydın Büyükşehir Belediyesi 120 bin TL'lik maddi destek sağlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı ikinci oturumu Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 37 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Sultanhisar'ın Nysa Antik Kenti'nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarına maddi destek verilmesi oldu. Aydın genelindeki birçok kazı ve restorasyon çalışmalarına destek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nysa Antik Kenti'ne 120 bin TL maddi destek sağlaması oy birliği ile kabul edildi. Çoğunluğunun imar planı değişikliğinden oluşan gündemdeki tüm maddeler ilgili komisyonlardan geldiği haliyle meclis üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edilirken Başkanvekili Evrim Karakoz, Mart ayında tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.