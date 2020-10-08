Büyükşehirden, okul önlerinde “Önce Yaya” güvenliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında okulların, 12 Ekim'de açılması beklenirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okul bölgelerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrencilerin, okullara giriş çıkışlarının güvenliğinin sağlanması için yaya geçitleri ve “Önce yaya” zemin işaretleri yenilendi. Yapılan çalışmalarla birlikte öğrenci ve vatandaşların geçiş üstünlüğüne dikkat çekilerek, geçiş güvenliği sağlanmış oldu. Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada “Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, tüm ilçelerde açılacak olan okulların önü ve civarında bulunan yaya geçitlerindeki yatay ve düşey işaretleri farkındalığı artırmak ve öğrencilerimiz ile şoförlerin can güvenliğini korumak için yenilediler” ifadelerine yer verildi.