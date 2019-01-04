Büyükşehirden plastik poşet yerine bez çanta

Alışverişlerinde plastik poşet satın almayan vatandaşlar, marketlerin önünde yapılan dağıtımlarda ellerindeki ürünleri çantalara koyarak hemen kullanmaya başladı. Alışveriş çantalarının aile ekonomisine katkı yapacağını söyleyen vatandaşlar uygulama için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın'da alışveriş merkezlerinin ve marketlerin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı sağlamak için hayata geçirdiği köy pazarlarında da dağıtılacak olan çantalar, vatandaşların beğenisini kazandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin çevrenin korunmasına yönelik duyarlılığının bir yansıması olarak bezden üretilen çantalar, tek kullanımlık plastik poşetlerin yerine uzun ömürleriyle kullanım olarak da iyi bir alternatif oluşturuyor. Vatandaşlar, artık ücretli olan plastik poşetlerin yerine kullanacakları bez çantaların ev bütçelerine de katkısının olacağını belirtti.

Vatandaşlar bez çantaların dağıtılmasıyla ilgili şunları söyledi:

Kezban Özdemir: Başkanımıza teşekkür ediyoruz, bu konuda çok duyarlı. Naylon poşetlerin çok uzun süreler doğada çözünmeden kaldığını biliyoruz. Özlem Başkan'a bunları düşünerek bez çanta dağıtmasından dolayı çok teşekkür ederim.

Canan Atik Arslan: Marketten alışveriş yaparken bu çantayı kullanacağız. Özlem Hanım'ın halkın ihtiyaçlarına yönelik yaptığı birçok uygulaması var. AYBA da mesela bunlardan bir tanesi. Gayet güzel bir uygulama.

Ali Uyar: Diğer naylon poşetlere göre mükemmel. Zaten o da paralı oldu. Şimdi file devri başladı. Çok iyi düşünülmüş. Türkiye'de Özlem Hanım gibi başka belediye başkanları olsa Türkiye dört dörtlük olur. Herkesin özlemi Özlem Hanım.

Veysi Bey: Marketten 500-600 liralık alışveriş yaptığında, 25 kuruştan hesaplarsak, 5 lira poşet parası verilecek. Ne gerek var? Bence Özlem Hanım harika düşünmüş.

Bülent Avcı: Bence iyi düşünülmüş, çok iyi bir hizmet. İnsanlar bunu marketin içerisinde bulamazlardı. Burada, marketin önünde dağıtım yapılması ayrıca çok memnun edici. Özlem Hanım'a çok teşekkür ederim.

Bez çanta dağıtımını Aydın'ın 17 ilçesinde yapılacağını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yaşadığımız çevreyi, doğayı korumak amacıyla plastik poşetleri kullanmamak en doğru karar. Gelecek nesillere temiz bir çevre ve doğa bırakmamız en büyük görevlerimiz arasındadır. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.