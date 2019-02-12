Büyükşehirden Salı Pazarı'nda çorba ikramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Efeler Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Sabahın erken saatlerinde çorba dağıtımına başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tezgâhlarını açan esnaflar ve sabahın erken saatlerinde alışverişe gelen vatandaşlar sıcak çorba ikramıyla karşılanmalarından dolayı büyük memnuniyet içerisinde olduklarını ifade etti. Sıcak çorbalarını yudumlayan esnaf ve vatandaşlar, soğuk kış günlerinde böylesi bir uygulamayı hayata geçirdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Sıcak çorba uygulamasının aralıksız devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Üretici, esnaf ve vatandaşlarımızın her daim yanında olduk, hep de olacağız. Soğuk kış günlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak sıcak çorba uygulamamız aralıksız sürecek. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun” dedi.