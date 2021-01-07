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Büyükşehir'den vatandaşlara vitamin desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin üretim gücünü arttırmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak için mandalina satın aldı.


Üretimdeki girdi maliyetlerinin yüksek olması ve mahsullerin piyasada değerinin altında alım yapılması çiftçilerin yaşadığı sorunların başında geliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi son zamanlarda sorunlar yaşayan mandalina üreticileri destek olmak için harekete geçti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi bölgedeki üreticilerden mandalina satın aldı. Tonlarca mandalina paketler haline getirilerek Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.


Özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklara karşı direnci arttırmak için uzmanlar tarafından önerilen C vitamini değeri yüksek meyvelerden biri olan mandalina, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilecek.


Her türlü konuda Büyükşehir Belediyesi'nden destek aldıklarını belirten vatandaşlar Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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