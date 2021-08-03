Büyükşehir'den Zafer Bayramı konulu yarışma

Aydın Büyükşehir Belediyesi gençlerin kültür, sanata ve edebiyata olan ilgilerini arttırmak için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tablet bilgisayar, bisiklet, puzzle ödüllü resim ve şiir yarışması düzenliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında düşman güçlerine karşı yapılan Büyük Taarruz'un zaferle taçlanmasını anmak için her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da coşku ile kutlanacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu şanlı zaferin 99. yıl dönümünde gençlere yönelik bir yarışma düzenledi.

Aydın içerisindeki okullarda öğrenim gören tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen resim ve şiir yarışması ile hem milli bayramımızın anılması hem de bu zafer gününün kültür, sanat ve edebiyat ile buluşması hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu yarışma ile 30 Ağustos'un değerinin, kültür, sanat ve edebiyat ile daha iyi anlaşılmasını ve özellikle katılımcı gençlerin yaşamlarında unutulmaz bir anı oluşturmasını istediklerini belirterek Aydın'daki tüm ilk ve ortaokul öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet etti. Yarışma için başvurular 26 Ağustos Perşembe günü mesai bitimine kadar, eserlerin elden teslimi ya da posta yoluyla, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak.