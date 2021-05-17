Büyükşehir'in Atatürk sergisi ilgi odağı oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) işbirliğiyle açılan fotoğraf ve resim sergisi vatandaşların ilgi odağı oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda açılan sergide Atatürk'ün fotoğrafları yer alırken, sergiye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Atatürk'ü anma kapsamında düzenlenen sergiyi gezen dede ile torunun Atatürk sevgisi ise görenlerin takdirini topladı. ABB tarafından düzenlenen ve 35 fotoğrafın yer aldığı sergi, 3 gün boyunca Aydınlıların ziyaretine açık olacak.