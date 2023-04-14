Büyükşehir'in iftar sofraları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen iftar sofraları, binlerce Aydınlıyı aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor.

Bugün de il genelinde 9 ayrı noktada iftar programı düzenleyen Büyükşehir, 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Kuyucak Merkez; Nazilli Dallıca Mahallesi; Germencik Hıdırbeyli Mahallesi; İncirliova Arzular Mahallesi; Karacasu Merkez Cuma Mahallesi; Efeler Atatürk Kent Meydanı; Sultanhisar Kavaklı Mahallesi; Yenipazar Hamzabali Mahallesi ve Nazilli 23 Nisan Parkı'nda iftar sofraları kuruldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, Kuyucak merkezdeki programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu'na; CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca il genelinde kurulmaya devam eden iftar sofraları için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Bereketli iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. " dedi.