Büyükşehir'in iftar sofralarında vatandaşla buluşmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu geleneksel iftar sofraları, binlerce Aydınlıyı bir araya getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesinde hazırlanan lezzetli iftar yemekleri, kurulan bereketli iftar sofralarında vatandaşlara ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bugün de il genelinde 8 ayrı noktada iftar programı düzenleyerek 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Karpuzlu Merkez, Çine Cumalı Mahallesi, Didim Balat Mahallesi, Germencik Mursallalı Mahallesi, Karacasu Geyre Mahallesi, Efeler Atatürk Kent Meydanı, Sultanhisar Merkez Belediye önü ve Söke Fevzipaşa Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar merkezdeki programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu'na, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Ramazan ayı boyunca il genelinde kurulmaya devam eden iftar sofraları için memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Ramazan'ın bereketini iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.