Büyükşehirin kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde açılan sergide model uçaktan resme, sanatsal tasarımlardan elişlerine çeşitli dallarda eserlerini sergileyen kursiyerler, kendilerine bu imkânı verdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Açılış kurdelası Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve kurslara katılan çocuklar tarafından kesilerek açılan sergide, çocukların ve yetişkinlerin yaz boyu düzenlenen kurslarda yaptıkları işler sergileniyor.

Kursiyerlerin yaklaşık altı haftada öğrendikleriyle hünerlerini gösterdiği sergi, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde iki gün boyunca gezilebilecek.

Başkan Çerçioğlu, “Aydınlıları Kültür Merkezlerimize bekliyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın geneline yayılan 26 kültür merkezinin yaz-kış açık olduğunu hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Kültür merkezlerimizin kapıları 7'den 70'e herkese açık. Yeni beceriler edinmek isteyen tüm Aydınlıları kültür merkezlerimize bekliyoruz" diye konuştu. Sergiye katılan kursiyerleri de tebrik eden Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanata destek vermeye devam edeceğini söyledi.