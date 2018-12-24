Büyükşehir'in ‘Sakız Koyunu' projesi yaygınlaşıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Aile Tipi Koyunculuk Projesi' kapsamında dağıtılan sakız koyunları ailelerin geçim kaynağı oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteklemesiyle üretici olarak koyunculuğa başlamanın heyecanını yaşayan kadınların yüzleri gülüyor. Koyunculuğa başlamanın, koyunlarıyla zaman geçirmenin kendilerine güç verdiğini söyleyen üretici kadınlar, düşük yem maliyetleriyle besledikleri koyunlarının doğumlarını dört gözle bekliyor. Desteklemeden yararlanan ve neredeyse hepsi günlük yevmiye işlere giderek aile bütçelerine katkı sunan kadınlar, koyunculuğa başlayarak ailelerine başka bir gelir kapısı daha açmalarının kendilerini daha da güçlendirdiğini belirtti.

Düşük maliyetlerle ek gelir imkânı sunan sakız koyunlarının "Aile Tipi Koyunculuk Projesi" kapsamında dağıtılmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken, hayvancılık yapmaya başlayan kadınlar, kendilerine bir gelir kapısı açan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Koçarlı Esentepe Mahallesi'nden kadın üreticilerden Dilek Ece, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sakız koyunu desteklemesiyle koyunculuğa başladığını ifade ederek, "Esentepe'ye 2005'te taşındık. O günden bu yana hayatımızı çam kozalağı, zeytin, pamuk toplama gibi günlük yevmiye işlere giderek kazanmaya başladık. Üretim, hayvancılık olmayınca ve bunun yanı sıra masraflar artınca günlük yevmiye yetmemeye başlıyor. Belli bir yaştan sonra da insanın vücudu yevmiye işlerini kaldırmıyor. Aylık kazançla çalışanlar ceplerine harçlık ayırabiliyorlar. Kendi ürettiklerini satmayan kadınlarımızın cebinde ise harçlık olmuyor. Benim de çocuklarım, torunlarım var; ihtiyaçlarım oluyor. Bu koyunlardan elde edeceğim sütü, peyniri, kuzuları satsam ihtiyaçlarımı görebileceğim" diye konuştu.

Koçarlı'nın Güdüşlü Mahallesi'nde yaşayan Deniz Saykıoğlu koyun besleme işini daha önce yaptığını, fakat maddi durumu olmadığı için yapamadığını ifade eden Saykıoğlu "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tekrar koyunculuk yapmaya başladık. Koyunlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Alma gücüm olsa kendim de alıp bu işi daha da büyütmek istiyorum, ama gücüm yok. Bundan sonra koyunlarımızın yününden, sütünden, peynirinden yararlanacağız" dedi.