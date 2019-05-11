Büyükşehir'in satranç turnuvasına yoğun ilgi

Yüksel Yalova Çocuk Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya yaklaşık 200 öğrenci katılırken çocuklarını bekleyen veliler de turnuvayı ilgiyle takip etti. Birbirleriyle yarışan öğrenciler hünerlerini sergilerken zaman zaman büyük heyecan yaşadı. Kurslara katılan minik satranç ustaları, düzenlenen yılsonu turnuvasında kıran kırana mücadele etti.Yoğun katılımla gerçekleşen turnuvanın sonunda başarılı olan küçüklere çeşitli hediyeler de armağan edildi.

Satranç turnuvasına katılan öğrencileri tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarımız iyi bir eğitim alarak milletine hayırlı bireyler olarak yetişmeliler. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve iyi zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kültür merkezlerinde iyi bir eğitim ve çeşitli turnuvalar gerçekleştiriyoruz. Satranç turnuvasına katılan ve başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.