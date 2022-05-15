İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir'in Uçurtma Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği’ne çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği'ne çocuklar yoğun ilgi gösterdi.


Özel olarak hazırlanan ve Muğla Yolu üzerinde bulunan alanda yüzlerce uçurtma dağıtılarak çocuklara güzel bir hafta sonu etkinliği düzenlendi.. Uçurtmalarını aileleriyle ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezlerimizin eğitmenleriyle birleştiren minikler gökyüzüne havalandırmak İçin adeta birbirileriyle yarıştılar.. Etkinlikte ayrıca çocuklara ve ebeveynlerine ikramlarda bulunuldu .. Şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, gökyüzünde uçan uçurtmalar, renkli görüntüler oluşturdu. Şenliğe, çocukların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilatı, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Evrim Karakoz ile Barış Altıntaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Renkli görüntülere sahne olan şenlik sonrasında konuşan çocuklar ise gönüllerince eğlendiklerini, aileleriyle çok güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ifade ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na düzenlenen etkinlik için teşekkür etti.

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