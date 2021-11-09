Büyükşehir'in yangın söndürme tankeri desteği devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi için merkeze uzak mahallelere verilen yangın söndürme tankerlerinin bir yenisini Akçaköy Mahallesi'ne yerleştirildi.

Bu yaz yaşanan yangınlar ile ülkemizin ciğerleri olan ormanlar büyük yara alırken yangınlara hızlı müdahalenin önemi ve yardımcı araç gereçlerin gereksinimi de daha iyi anlaşıldı. Yangınlara karşı özellikle merkeze uzak ve sarp yolları bulunan mahallelerde olaya ilk müdahale büyük zararlardan kurtarabiliyor. Bu kapsamda harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu afetlerin önüne geçmek ve olası yangınlara daha hızlı müdahale etmek için merkeze uzak mahallelere yangın söndürme tankeri desteklemesini sürdürüyor. Bu kapsamda Köşk'ün Akçaköy Mahallesi'ne de yangın söndürme tankeri teslim edildi.

İtfaiye arazözü kadar etkili

3 ton kapasiteye sahip bu tankerler, traktörler çalışır haldeyken güç beslemesini alıyor ve tazyik gücüyle adeta bir itfaiye arazözüne dönüşüyor. Büyükşehir'in bu desteği ile tanker bulunan her mahalle, arazöz işlevi gören bir araca sahip oluyor. Yangın söndürme tankerleri teslim edilmeden önce Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından vatandaşlara bilgilendirilme yapılıyor ve kullanımı uygulamalı olarak gösteriliyor.

Muhtar Kuruş, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti

Mahallelerinin artık daha da güvende olacağını belirten Akçaköy Mahalle Muhtarı Vedat Kuruş, “Mahallemizin bir ihtiyacıydı, su tankerini teslim aldık çok memnunuz. Köy meydanında olacak ve herkes kullanabilecek. Hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim” dedi.