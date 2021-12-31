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Büyükşehir'in yeni yıl kutlaması binlerce kişinin katılımı ile devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Kent Meydanı’ndaki yeni yıl kutlamaları binlerce Aydınlının katılımı ile devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kent Meydanı'ndaki yeni yıl kutlamaları binlerce Aydınlının katılımı ile devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamalar Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan suni kar gösterisi ile başladı. Atatürk Kent Meydanı'na yağdırılan yapay kar ile vatandaş eğlenceli dakikalar yaşadı. Kar köpüklerinin altında hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar, renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yeni yıl kutlaması kapsamında hazırlanan etkinlik Atatürk Kent Meydanı'nda saat 21.30'da DJ performansı eşliğinde devam ediyor. Çalınan şarkılara eşlik eden binlerce kişi, meydandaki süs havuzundaki ışık gösterileri ile yeni yıla muhteşem bir eğlence ile girmenin keyfini sürüyor.

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