Büyükşehir'in yol hamlesi devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'da yapılmamış yol bırakmama hedefi doğrultusunda yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Efeler, Yenipazar, Çine, Söke, Kuyucak, Köşk, Bozdoğan ve Kuşadası ilçelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Efeler'de Mimar Sinan Köprüsü ve Doğu Çevre Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışmaları devam ederken buralardaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Bozdoğan'daki çalışmalar Altıntaş-Beylikdere arasında ve Başalan'da devam ederken Kuyucak Horsunlu'da, Köşk Beyköy'de, Karacasu Yazır yolunda ve Söke Güllübahçe'de sathi kaplama çalışmaları sürüyor.

Kuşadası Soğucak'ta ve Çine'deki çalışmalar ise bitirildi. Yenipazar'da ise kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler asfaltlama çalışmaları öncesinde beton ve bazalt bordür çalışmalarına devam ediyor.

Aydın'da yapılmamış yol bırakmayacaklarını belirten Başkan Çerçioğlu, planlamalar doğrultusunda çalışmaların süreceğini söyledi.