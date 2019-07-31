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Büyükşehrin Geyre'de yatırımları aralıksız sürüyor

Yeni döneme hızlı bir giriş yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu’ya bağlı Geyre’de yapımı tamamlanan 9 kilometrelik kanalizasyon çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları başlattı.

Yeni döneme hızlı bir giriş yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu'ya bağlı Geyre'de yapımı tamamlanan 9 kilometrelik kanalizasyon çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları başlattı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünce 20 bin metrekare parke taşı yapımı planlanan mahallede çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Ekiplerin yoğun olarak çalıştığı mahallede alt ve üstyapı yatırımları devam edecek.



Geyre'de yapımı tamamlanan kanalizasyon hat çalışmaları çerçevesinde altyapıya kavuşan vatandaşlar akabinde başlatılan üstyapı çalışmalarından dolayı büyük memnuniyet içerisinde olduklarını ifade ettiler. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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