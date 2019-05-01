Buzağı 'Aybüke' Bozdoğan'ın prensesi oldu

Aydın'da ilk kez Bozdoğan ilçesinde düzenlenen buzağı güzellik yarışmasında 23 dişi buzağı arasından seçilen Aybüke isimli buzağı Bozdoğan'ın prensesi oldu. Prenses Aybüke, sahibi Mehmet Erol Dikmen'e kupanın yanı sıra yarım altın kazandırırken kendisi de bir çuval yem ve biberon kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın milli tarım politikası kapsamında Bozdoğan Kaymakamlığı, Bozdoğan Belediye Başkanlığı, ADÜ Bozdoğan MYO, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Bozdoğan Ziraat Odası, Bozdoğan Süt Üreticileri Birliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği yerli tohum fide dağıtım töreni ve buzağı güzellik yarışması Bozdoğan İlçe Stadı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Süleyman Aypak, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Altun, Nazilli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sunay Güler, daire Müdürleri, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Altun yaptı. Altun konuşmasında, “Altı farklı türde toplam 6 bin fidemizi önceden belirlediğimiz 40 üreticiye dağıtacağız. Ürünler çiftçimizin olacak ancak tohumlardan bir kısmını bakanlığımızın tohum bankasına göndereceğiz. Orada gerekli görülenler koruma altına alınacak. Yeşil Yenice Mahallesi'nde uzun yıllar emek vererek Ata Tohumlarından elde ettiği 6 bin fideyi bizim için yetiştiren Filiz Sarı'ya emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de nüfus artıyor ancak tarım alanları azalıyor. Yeterli gıda temini ve arz güvenliğini sağlamak için bakanlığımız çok çalışıyor. Etkinliklerimizin ilçemize yeni vizyonlar getirmesini diliyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, yaptıkları konuşmalarda yerli üretimin öneminden ve Ege Bölgesinin bitkisel tarım ve hayvancılık alanında ülke ekonomisine yapmış olduğu katkılardan söz ettiler.

Protokol konuşmalarının ardından Bozdoğan'ın Yeşil Yenice Mahallesindeki çiftçi Filiz Sarı'nın Ata Tohumlarından elde ettiği 6 bin fide bakanlık yetkilileri başta olmak üzere üretilmesi için 40 çiftçiye dağıtımı yapıldı. Fide dağıtım töreninin ardından Buzağı Güzellik Yarışması başlatıldı. Güzellik yarışmasına katılan 23 buzağı ise sahipleri tarafından özenle yarışa hazırlandı. Kimi dedeler torunları ile birlikte özenle süsleyerek yarışa hazırladıkları buzağıları ile podyumda jüri önünde yürürlerken buzağılarının inadı ile karşılaşırken kimileri de sekerek koşan buzağısının ardından yetişmek için ecel terleri döktü. Birbirinden ilginç anların seyirci tarafından alkışlarla desteklendiği yarışmada 23 buzağı tek tek jüri önünden geçirilmeye çalışıldı.

Yarışmanın jüri üyeliğini yapan Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Aydın Tari, ADÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ömer Sevim, Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı Mustafa Galip Özel, Bozdoğan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Bostancı ve Aydın Veteriner Hekimler Odası Bozdoğan Temsilcisi Aydın Urfalıoğlu, buzağılara tek tek puan verdi. 20 puan üzerinden yapılan değerlendirmede kendi ırk özelliğini en iyi şekilde gösteren, vücudunda iz veya leke olmayan ve sağlıklı 23 buzağı arasında en yüksek puanı alan Bozdoğan'ın Ziyaretli Mahallesi'nden Mehmet Erol Dikmen'e ait Aybüke isimli buzağı birinci seçildi. Yarışmada ilk üçe giren ve jüri özel ödülü alan 2 buzağı sahibine de kupa ve hediyeler verildi. Aydın'da ilk kez Bozdoğan'da gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan Buzağı Güzellik yarışmasının sonunda konuklar buzağılarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından etkinlik sona erdi.