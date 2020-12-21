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Buzdolabından çıkan yangın evdeki eşyaları küle çevirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangın evdeki eşyaları küle çevirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangın evdeki eşyaları küle çevirdi. Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Yangın, Zafer Mahallesi 104 sokakta 4 katlı binanın üçüncü katında saat 15.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak bulunan A.E. ve arkadaşlarının evden ayrılmasının ardından kısa süre sonra evin balkonundan dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun dumanı fark eden komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Balkonda asılı bulunan çamaşırlarını dumandan kurtarmaya çalışan yaşlı kadın dumandan etkilenerek olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı. Komşularının haber vermesi ile evine gelen A.E. evindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı.



Yangının mutfaktaki buzdolabının aşırı ısınmasından dolayı çıktığı tahmin edilirken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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