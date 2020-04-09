İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanıyor

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Efeler ilçesinde, ilçe merkezi ve mahallelerdeki tüm cadde ve sokaklar köpüklü suyla dezenfekte ediliyor.

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Efeler ilçesinde, ilçe merkezi ve mahallelerdeki tüm cadde ve sokaklar köpüklü suyla dezenfekte ediliyor.


Efeler Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri, sokakları ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.


Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda Kuyulu ve Şevketiye ‘de kaldırımlar, yollar ve ara sokaklar tamamen yıkanıyor. Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalardan dolayı vatandaşlar son derece memnun kalırken, vatandaşlar Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ve ekiplere teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.