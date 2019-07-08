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Cahit Arf Müzesini 730 öğretmen ziyaret etti

Aydın Cahit Arf Matematik, Bilim ve Medeniyet Müzesi’ni yaz çalışma döneminde 36 okuldan 730 öğretmen ziyaret etti.

Aydın Cahit Arf Matematik, Bilim ve Medeniyet Müzesi'ni yaz çalışma döneminde 36 okuldan 730 öğretmen ziyaret etti.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu felsefesi ile Müdürlüğümüz ek binada Cahit Arf Matematik, Bilim ve Medeniyet Müzesi faaliyete geçirilmiştir. Müzemizde matematik öğrenimini eğlenceli ve kalıcı hale getiren materyallerin yanında Türk-İslâm medeniyetinin yol göstericiliğinde ortaya çıkmış olan bilim eserlerinin de tanıtımı yapılmaktadır. Her yaştan öğrenci grubuna ve her branştan öğretmene hitap eden müzemizde kadim medeniyetimizin ayak izlerini adım adım takip etmek mümkün olmaktadır. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci ve öğretmen eğitimlerine başlayacak olan Cahit Arf Matematik, Bilim ve Medeniyet Müzemizi, yaz mesleki çalışma döneminde tüm ilçelerimizin 36 okulundan 730 öğretmenimiz ziyaret ederek önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrencileri ile beraber gelmek istediklerini belirtmişlerdir” denildi.

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