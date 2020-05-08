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Çakırbeyli pazarı yeni çehresine kavuşuyor

Göreve geldiği günden bu yana açıkladığı projelerini bir bir hayata geçiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çakırbeyli pazaryeri düzenleme çalışmalarının başladığını açıkladı.


Proje ile ilgili Belediye Meclis üyesi Mustafa Demir ve beraberindekiler ile Çakırbeyli pazarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kaplan, “Demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'in mahallesi olan Çakırbeyli Mahallemize yakışır bir pazar yeri için çalışmalarımız bugün başladı. Allah'ın izniyle mayıs ayı sonunda daha modern, daha güzel bir Çakırbeyli pazarı vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak” dedi.

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