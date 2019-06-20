Çakırlar Çayı nefes alacak

AYDIN (İHA) – Efeler Kemer Mahallesi Çakırlar Çayı'nda yaşanan alt yapı ve kanalizasyon sorunu ve beraberinde gelen yerleşim sorunu için mahalle sakinleri, Efeler Belediyesi Başkanı M. Fatih Atay'la toplantı gerçekleştirdi.

Vatandaşlar ile Belediye Meclis Salonu'nda bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, mahallede yaşanan sorunları ve talepleri dinledi. Gerçekleştirilen toplantıda ilgili birim müdürlerinin yanı sıra ASKİ'den de yetkililer katıldı. Yaşadıkları en büyük sorun olan derenin ıslahı ve güvenliği konusunda görüşlerini bildiren mahalle sakinleri, yerleşim yerlerinin derenin yanında olduğu için çocuklarının kimi zaman oyun oynarken kazara dereye düştüğünü belirtip, dereye bir köprü kurulmasını talep ettiler. Buna ek olarak yaşadıkları ulaşım sorunundan da bahseden mahalleli, pazara gidip ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çektiklerini ve pazarın olduğu günler servis istediklerini söylediler.

“Bizzat ilgileneceğim”

Çakırlar sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Seçim öncesinde de vaat ettiğim gibi, Efeler Belediyesi olarak, mahallede yaşanan alt yapı ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için her türlü desteği vereceğim. ASKİ'den katılan arkadaşımız gerekli girişimler de bulunacak, biz de konunun takipçisi olacağız, sorunun çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız. Ulaşım sorunu için de ücretsiz servis tahsis edeceğim. Konu ile bizzat ilgileneceğim ve buna ek olarak çocukların dere kenarına gitmemeleri adına bir de onlara hediye olarak park yaptıracağım'' dedi.

Mahallede yaşanan sorun ve sıkıntılar üzerine, vatandaş ile uzun bir toplantı yapan Atay, konuşulanların hayata geçirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.