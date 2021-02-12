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Çakmar Mahalle Camiisi yenilendi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan Çakmar Mahalle Camii yenilendi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan Çakmar Mahalle Camii yenilendi.


Koçarlı ilçesine bağlı Çakmar Mahallesi'ndeki mahalle camii Koçarlı Belediyesi tarafından bakım ve onarıma alındı. Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatı ile gerçekleştirilen çalışmalarda çatı izolasyonu başta olmak üzere çeşitli bakım ve onarımlar gerçekleştirildi. Kısa sürede tamamlanan tadilat çalışmaların ardından cami yeni bir görünüme kavuştu. Mahalle halkı Başkan Kaplan'a çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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