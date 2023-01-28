Çaldığı 23 kilo zeytinle yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin bahçesine giren şüpheli, çaldığı 23 kilo zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olay, Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.D. isimli vatandaşın zeytin bahçesine giren bir kişi, bahçeden zeytin çalmaya çalıştı. O esnada jandarma tarafından zeytin çaldığı tespit edilen H.Ö. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen toplanmış 23 kilogram zeytin sahibine teslim edildi.