Çaldığı bisiklete çalınmasın diye kilit vurmuş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 gün çalınan bisiklet, sahibi tarafından parkta direğe kilitli halde bulundu. Polisi bile şaşkına çeviren olayda hırsızın bisikleti çalınmasın diye kilitlemesi pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay Yıldıztepe Mahallesi 90 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Ş.D.'ye ait bisiklet, apartman boşluğundaki merdiven korkuluklarına kilitli haldeyken çalındı. Polise ihbarda bulunan Ş.D. son üç günde bisikletinden haber alamadı. Dün akşam saatlerinde telefonuna gelen fotoğraflar ve arkadaşlarının uyarısı ile 23 Nisan Parkına gitti. Park kenarındaki aydınlatma direğine kilitlenmiş şekildeki bisikletin kendisine ait olduğunu görünce hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri önce bisikletin sahibinin Ş.D. olduğunu tespit ettikten sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Daha sonra yan keski yardımıyla bisikleti aydınlatma direğine bağlayan kilit yaklaşık 10 dakika süren uğraş sonucu kesilerek çalınan bisiklet sahibine tutanakla teslim edildi. Polis karakoluna rapor için giden Ş.D. bisikleti bulunduğu için çok sevindiğini ifade ederek, “3 gün önce apartmanımızdan çalına bisikletimizi yine kilitli halde bulduk. Arkadaşlarım parkta gördükleri bisikletin benim olabileceğini düşünerek bana telefonla fotoğraflarını gönderdi. Hemen geldik ve bisikletimizi geri aldık. Hırsız, çaldığı bisikletin çalınmaması için kilit takmış. Bunların kendilerine bile güvenleri yok. İnşallah güvenlik kameralarından tespit edilir ve cezasını çeker” dedi.