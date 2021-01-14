İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldığı motosiklet ile gezerken yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde çaldığı motosiklet ile gezerken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde çaldığı motosiklet ile gezerken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Çamlık Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığının aydınlatılması yönünde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.G.M. isimli şahıs ekipler tarafından motosiklet üzerinde yakalandı. Şahsın üzerinde olduğu motosikletin sahibine ulaşıldığında motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. G.G.M. isimli şahıs iki motosiklet hırsızlığı dosyasından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.