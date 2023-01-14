İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaldığı motosikleti sürerken yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde hırsız, çaldığı motosikleti sürerken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde hırsız, çaldığı motosikleti sürerken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karahayıt Mahallesi'nden çalınan motosiklet ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Ş.F. Çine ilçe merkezinde alkollü bir şekilde çalıntı motosikleti sürerken suçüstü yakalandı. Şahsa hakkında farklı bir suçtan dolayı adli işlem de yapıldı. Ele geçirilen çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.